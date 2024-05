Savona, alla Ubik la presentazione del romanzo "La stagione bella" di Francesco Carofiglio

Domenica 12 maggio, alle ore 17 presso la Libreria Ubik di Savona, si terrà l'incontro con lo scrittore Francesco Carofiglio in occasione della presentazione del romanzo "La stagione bella" (Garzanti). Introdurrà l'evento Renata Barberis.

Viola ha quarant’anni. Le sue giornate sembrano muoversi nell’ipnosi leggera di un tempo fermo. Forse tutto è cominciato quando sua madre è andata via, troppo presto. O forse molto prima, Viola non può saperlo. Figlie uniche entrambe, orfane entrambe di un padre mai esistito. Strette da un legame felice e indistruttibile, per tutta la vita...

Con il suo stile inconfondibile, Francesco Carofiglio (scrittore, architetto, regista, illustratore, attore e autore per teatro, cinema e tv) torna con un nuovo romanzo, magico, misterioso, che fa riflettere sulla vita, sulle scelte, sul dolore e sulla speranza. Una storia intima, intensa, dentro cui tuffarsi e perdersi. E alla fine, ritrovarsi.