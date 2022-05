Loanese d'Oro a Franca Cappelluto, il sindaco Lettieri: "Figura chiave per il turismo di tutta la provincia"

E' in programma sabato 7 maggio alle 18 nella Sala del Mosaico di Palazzo Doria la cerimonia di consegna del “Loanese d'Oro”, il riconoscimento con il quale il Lions Club Loano Doria ringrazia e rende omaggio ad una figura loanese che si sia particolarmente distinta in ambito culturale, sportivo, imprenditoriale o sociale. L'iniziativa è giunta quest'anno alla terza edizione.

Quest’anno il club ha deciso di attribuire il riconoscimento a una donna e imprenditrice che “ha saputo, con eleganza e determinazione, portare l’attività alberghiera ai suoi massimi livelli, creando una realtà ricettiva pressoché unica in Liguria” affermano dai Lions. Il “Loanese d’Oro” 2022 è dedicato alla memoria di Franca Roveraro Cappelluto, creatrice di Loano2Village.

Sabato 7 maggio l’attuale presidente del Lions Club Loano Doria, Alessandro Stipo, consegnerà il riconoscimento alle figlie di Franca Roveraro Cappelluto, Elisabetta e Rosangela.

Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, afferma: “Franca Cappelluto è stata una delle figure di maggiore spicco del settore turistico dell'intera provincia di Savona. Insieme al marito Enzo Cappelluto ha gestito per oltre trent'anni il Loano2Village, quello che è stato a tutti gli effetti il primo villaggio turistico della Liguria, una struttura conosciuta in tutta Italia e all'estero. Una struttura che ha contribuito in modo rilevante alla crescita economica ed occupazionale della nostra città facendo conoscere il nome di Loano in tutto il Paese e non solo. Un'imprenditrice capace e di grande lungimiranza e proprio per questo nella sua carriera ha ricoperto ruoli chiave in diversi settori economici, dall'edilizia (nell'azienda di famiglia) alla finanza (in qualità di membro del consiglio di amministrazione di Banca Carisa)”.

Il primo a esserne insignito del “Loanese d'Oro” nel 2020, sotto la presidenza di Giacomo Piccinini (ideatore del riconoscimento), fu Lino Lardo, grande sportivo, allenatore di basket a livello nazionale. Nel 2021, presidente Salvatore Massimo Telese, il Lions Club Loano Doria volle omaggiare l’avvocato Stefano Carrara Sutour, uomo istrionico, di vasta cultura e umanità.