Savona, sottopasso di via Cilea, finiti i lavori nella parte di Levante: nuove condotte e più spazio per i pedoni

Si sono conclusi i lavori di rifacimento della rete di captazione e smaltimento delle acque bianche nel sottopasso di via Cilea, un intervento da 280mila euro realizzato per mettere fine ai ripetuti problemi di allagamento che si verificavano in occasione delle piogge più intense.

«Abbiamo aperto la corsia di levante – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi – dopo il rifacimento della condotta delle acque bianche e con il marciapiede allargato a due metri. Si tratta di un punto di passaggio importante per chi dalla zona delle Officine va verso il mare e potrà utilizzare il sottopasso. Ora siamo passati dall'altra parte».

Negli ultimi anni le piogge forti avevano provocato in più occasioni estesi ristagni d'acqua sulla sede stradale, rendendo necessario, soprattutto durante le allerte meteo, procedere alla chiusura del sottopasso per ragioni di sicurezza. Con la conclusione dell'intervento, il sistema di raccolta e smaltimento delle acque è stato completamente rinnovato.

I lavori hanno comportato la sostituzione delle tubazioni sotto il marciapiede e la realizzazione di nuove caditoie a bocca di lupo, affiancate da griglie di ispezione che consentiranno di effettuare con maggiore facilità le future operazioni di pulizia e manutenzione.

L'intervento ha interessato anche la sicurezza dei pedoni. Nella galleria est il marciapiede è stato infatti quasi raddoppiato, passando dagli attuali 115 centimetri a una larghezza media di circa due metri. Un ampliamento pensato per rendere più agevole e sicuro il passaggio delle persone che dalla zona delle Officine si dirigono verso via Nizza.

A completare i lavori è stata inoltre installata una protezione lungo il camminamento pedonale, con l'obiettivo di garantire una maggiore separazione rispetto alla sede viaria e aumentare le condizioni di sicurezza per chi attraversa il sottopasso.

L'opera, del valore complessivo di 280mila euro, è stata finanziata per 200mila euro attraverso il capitolo di bilancio destinato agli interventi straordinari e per i restanti 80mila euro mediante l'applicazione di una quota dell'avanzo.











