Savona, avviso pubblico della Prefettura: selezione collaboratori per progetto Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione

La Prefettura di Savona, avvalendosi delle risorse messe a disposizione dal Fondo Europeo FAMI – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione intende proseguire nel processo di miglioramento dell’attività di coordinamento e gestione dei servizi rivolti a cittadini di Paesi terzi. L’iniziativa è finalizzata ad aumentare, anche attraverso un proficuo networking istituzionale, la capacità di individuazione e presa in carico di soggetti vulnerabili, con particolare riguardo all’attuale emergenza umanitaria conseguente il conflitto russo- ucraino.

È stato infatti emesso in data odierna un avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori in grado di supportare la Prefettura nell’elaborazione e presentazione dell’idea progettuale e, nel caso di ammissione al finanziamento, realizzare le attività previste.

Possono partecipare alla selezione i soggetti non aventi fini di lucro, così come specificati nel testo dell’avviso pubblico, presentando domanda entro le ore 12 del giorno 10 giugno 2022.

Tutti i riferimenti sono disponibili QUI

http://www.prefettura.it/savona/multidip/index.htm