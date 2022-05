Vado si aggiudica i fondi del Pnrr: via alla demolizione delle scuole medie e la ricostruzione in via Sabazia

"È una soddisfazione soprattutto per i progettisti con cui ci eravamo interfacciati per elaborare il progetto e gli uffici che hanno svolto un lavoro incredibile".

E' soddisfatto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici del comune di Vado Ligure Fabio Gilardi per aver visto riconosciuto un finanziamento del Ministero di 4 milioni e 700 mila euro, al quale si aggiunge 1 milione di cofinanziamento comunale, a seguito di una richiesta di fondi Pnrr in merito alla "Missione 2, Componente 3" riguardante l'applicazione della cosiddetta "transizione ecologica" agli edifici scolastici per quanto riguarda il loro efficientamento energetico e la riqualificazione.

Con i fondi richiesti e finanziati, le scuole medie Peterlin di via XXV Aprile verranno demolite e sarà realizzato un nuovo edificio vicino alla scuola materna di via Sabazia.

"Avevamo già il progetto definitivo e con elaborati e dati precisi siamo stati puntuali sulla candidatura - continua Gilardi - È un'opportunità molto importante per la nostra comunità e cambierà lo scenario dell'istruzione a Vado. L'attuale sede ha dei problemi perché inquadrata in una zona a rischio sotto il profilo del piano di bacino e di messa a norma in quanto sistemandola non saremo riusciti ad ottenere un edificio che potesse sottostare alle normative vigenti".

"Importante sarà anche l'aspetto legato all'efficientamento energetico, un altro obiettivo del progetto sarà quello di migliorare e raggiungere standard necessari su queste tematiche" conclude il vicesindaco e assessore.

"Questo risultato - sottolinea il Sindaco Monica Giuliano - è frutto di un preciso indirizzo amministrativo di quasi tre anni fa, seguito da un lungimirante lavoro di progettazione e pianificazione urbanistica, che si pone come obiettivo di dare al nuovo edificio una valenza sociale, formativa ed educativa. Sarà un luogo piacevole, sicuro, sostenibile, innovativo e accessibile, un luogo d’eccellenza, in cui le giovani nuove menti di domani possano formarsi attraverso input positivi e di valore trasmessi dal vivere e condividere spazi all’avanguardia, esteticamente gradevoli, confortevoli, efficienti e soprattutto sicuri".

"L’Amministrazione si auspica, anche grazie al miglioramento delle condizioni ambientali nel comune di Vado Ligure e lo sviluppo di un nuovo sistema economico, un miglioramento del benessere della popolazione e quindi un incremento residenziale. La risposta possibile dell’Amministrazione Comunale non può quindi che essere anche la realizzazione di migliori condizioni per lo svolgimento del servizio scolastico, la cui conclusione e consegna è prevista per il 2026" concludono dal comune.

Entro fine 2023 andrà conclusa la fase progettuale con tanto di aggiudicazione dei lavori, nel biennio successivo (2024/2025) l'esecuzione degli stessi con la conclusione e la consegna della scuola nel 2026.