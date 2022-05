Fondi Pnrr per le nuove scuole a Spotorno e Vado, il Pd savonese: "Merito di visione attenta e dialogo col mondo scolastico"

"Ancora una volta il lavoro di squadra tra territorio e livelli nazionali paga. In provincia di Savona le amministrazioni di Spotorno e Vado Ligure hanno avuto il finanziamento per la realizzazione di nuove scuole, aggiudicandosi quasi 7 milioni e mezzo di euro dei 10 milioni assegnati alla Liguria dal riparto".

Commenta così il Partito Democratico savonese il successo ottenuto dai progetti presentati dalle amministrazioni da lui appoggiate per la "Missione 2, Componente 3" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per l'applicazione della transizione ecologica agli edifici scolastici attraverso l'abbattimento di vecchie strutture e la realizzazione contemporanea di nuove.

A Spotorno andranno 2,6 milioni per la realizzazione di un polo unificato che conterrà elementari e medie; a Vado assegnati invece 4,7 milioni per le nuove medie.

"L’attenzione al mondo della scuola e alla sicurezza accomuna la visione delle due amministrazioni che, per rispettare i tempi strettissimi del Pnrr, hanno corso avendo però già da tempo presente il problema e pronte le soluzioni - si legge - Per tutti e due gli interventi, Spotorno sulla scuola elementare 'Sandro Pertini' e Vado Ligure sulla scuola media 'Antonio Peterlin', il Pnrr finanzia infatti sia la demolizione degli edifici in area a rischio idraulico molto elevato, sia la ricostruzione in aree sicure ed accorpate ad altri poli scolastici in modo da poter fruire delle economie di scala e di gestione con particolare riguardo alla sicurezza, al risparmio energetico ed alla modernità degli spazi".

"Punto di forza del bando è stato anche - aggiungono i dem - saper dialogare con le istituzioni scolastiche, rendendole parte attiva nella definizione del progetto e valorizzando il bagaglio di esperienze e di professionalità di un mondo (quello della scuola) che va valorizzato e con cui si deve crescere insieme".

"Grazie all’attenzione delle loro amministrazioni a capitalizzare le opportunità del Pnrr, i ragazzi dei comprensori di Spotorno e di Vado Ligure potranno presto avere delle scuole nuove, sicure e moderne in cui apprendere gli strumenti per diventare padroni del proprio futuro" concludono dalla segreteria provinciale Pd insieme ai circoli delle due cittadine e all'onorevole Vazio.