Loano, novità nella minoranza: si dimette Elena Burastero, al suo posto ecco Giovanni Tognini

Novità per quanto riguarda Nuova Grande Loano, gruppo di minoranza del Consiglio comunale loanese. Nella giornata di Ieri, venerdì 6 maggio, la consigliere Elena Burastero ha infatti formalizzato le proprie dimissioni, dovute ad impegni personali.

“Ho riflettuto molto prima di prendere questa, sofferta, decisione – ha dichiarato la diretta interessata – Mi spiace lasciare il mio ruolo di Consigliere di minoranza all’interno di Nuova Grande Loano, un progetto politico nel quale ho creduto fin dall’inizio e nel quale mi riconosco totalmente. Purtroppo il sommarsi di tanti impegni lavorativi e familiari non mi permette di svolgere il mio compito con la costanza e la partecipazione che vorrei e dovrei dedicare. Mi scuso con le tantissime persone che hanno creduto in me dandomi la loro preferenza, ma sappiano che, anche se in modo più defilato, continuerò a collaborare con Nuova Grande Loano per difendere i loro diritti e il benessere di tutti i cittadini. Ringrazio gli amici di Nuova Grande Loano, un gruppo davvero unito, per aver accolto questa mia decisione dimostrandomi grande sostegno e comprensione, e dandomi la possibilità di portare il mio contributo da una posizione diversa”.

Anche il primo dei non eletti, Paolo Gervasi, ha deciso di non ricoprire il ruolo di consigliere, pur continuando a collaborare con Nuova Grande Loano dalle retrovie: “Ho ricoperto il ruolo di consigliere di minoranza per cinque anni, anni in cui non mi sono risparmiato per portare avanti idee, valori e progetti a beneficio della comunità – spiega – In questi mesi mi sono reso pienamente conto di quanto tempo ed energia abbia sottratto alla mia famiglia ed al mio lavoro. Adesso sento sia giusto ricompensare le persone a me più care dedicando ai miei affetti tutto il tempo disponibile, visto che già come lavorativamente gli impegni si fanno sempre più pressanti”.

Sarà quindi Giovanni Tognini, giovane imprenditore loanese, a sostituire Elena Burastero nei banchi della minoranza loanese: “Mi spiace per la decisione di Elena, donna combattiva e capace, ma capisco la sua scelta e quella di Paolo – dichiara – Sono molto contento di poter ricoprire il ruolo di Consigliere, una posizione dalla quale mi sarà permesso portare il mio contributo per tutti quei cambiamenti di cui Loano ha bisogno, e di cui la Maggioranza non vedo occuparsi”.