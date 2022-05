Alluvione 2019 nel savonese, presentato il piano per la seconda tranche da 15 milioni per la messa in sicurezza (FOTO E VIDEO)

15 milioni di euro in arrivo per l'emergenza maltempo nel savonese del 23-24 novembre del 2019.

Questo pomeriggio l'assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone in Provincia a Savona ha presentato ai sindaci del savonese il piano degli interventi di messa in sicurezza del territorio in merito all'alluvione di tre anni fa.

Lo scorso gennaio la Regione aveva assicurato tramite fondi statali e europei la prima tranche di 11 milioni di euro e a breve arriverà la restante cifra per arrivare al totale di 26 milioni per 35 interventi da finanziare nel savonese.

I primi cittadini dei comuni colpiti dai danni alluvionali avevano effettuato una ricognizione sul territorio inviando poi le richieste alla Regione per provare a vedere riconosciuti i fondi per risolvere le emergenze già mitigate tramite l'utilizzo delle somme urgenze.

"Abbiamo condiviso un metodo insieme ad un nuovo schema di decreto per un riparto importante - ha specificato Giampedrone - Più di 15 milioni su 32 arrivano alla provincia di Savona e con questa nuova tranche diamo una svolta dal punto di vista strutturale. Abbiamo fatto un lavoro molto buono nella parte emergenziale, credo che siano ferite che meritassero attenzione".

L'ultima tranche del 2019 invece verrà discussa tra settembre e ottobre.

1 milione di euro di interventi verranno poi stanziati per l'emergenza alluvionale 2020.

"E' stata un'emergenza molto gravosa per tanti territori della Liguria ma per il savonese, che è stato l'epicentro, qualcosa di più - ha proseguito l'assessore alle infrastrutture e alla difesa del suolo oltre alla delega alla protezione civile - con questo pacchetto interveniamo su tutte le priorità che ci sono state segnalate dai territori stessi, è un bel metodo, condividiamo nel portare risorse indicate dai sindaci. Un sistema di lavoro che ci ha portato grandi risultati fino ad oggi".