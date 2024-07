Furgone travolge dehor a Loano, la testimonianza: "Poteva essere una tragedia"

Questa mattina, sulla via Aurelia a Loano, un furgone refrigerato ha sfondato il dehor di un bar, causando panico tra i presenti. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:00, proprio mentre numerosi clienti erano seduti ai tavolini esterni per fare colazione.

Barbara Cappelletti, testimone oculare, racconta quei momenti drammatici: "Ero all'interno del bar a fare colazione quando ho visto il veicolo sfondare il dehor. Ai tavolini c'erano diverse persone e il mezzo ha travolto tutto".

"Io sono riuscita ad uscire di traverso dal locale", continua. "Al volante del furgone c'era un ragazzo. Non mi metto mai seduta ai tavolini fuori perché ho paura, data la vicinanza alla strada". La Cappelletti ha descritto la scena come caotica, con persone che urlavano e cercavano di mettersi in salvo. La sua prudenza le ha permesso di evitare il peggio, ma lo spavento rimane tangibile nelle sue parole.

Tra le persone colpite dall'incidente c'era anche una coppia seduta all'esterno. "Una signora con il marito, seduti fuori, stava pagando davanti a me. Quando ha realizzato l'accaduto si è messa a piangere", racconta la Cappelletti, aggiungendo che la situazione poteva degenerare ulteriormente se ci fossero stati dei bambini presenti.

Le autorità sono immediatamente intervenute sul posto per soccorrere i feriti e avviare le indagini sull'incidente. Cinque persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.