Albenga, secondo lotto Progetto Moli: sospensione in vista dell’estate

Sta per terminare la prima fase del secondo lotto del Progetto Moli. In vista dell’inizio della stagione estiva, infatti, la ditta Cave di Frisolino srl che si era aggiudicata l’appalto per eseguire l’intervento, interromperà i lavori per poi riprenderli al termine della stagione balneare.

Spiega il vicesindaco di Albenga Alberto Passino: "In questa prima fase di lavorazioni la ditta Cave di Frisolino ha completato l’allungamento di 10 metri dei moli realizzati nel primo lotto e ne ha fatto un nuovo della lunghezza di 50 metri. Importantissimo, inoltre, l’intervento a protezione dei tre principali canali di sbocco della rete di scolo di viale Che Guevara che favorirà il deflusso delle acque a mare".

"Il Progetto Moli permetterà di proteggere la costa dalle mareggiate e, al tempo stesso, di consolidare sempre più le spiagge realizzate nel primo lotto aumentandone la capacità di resilienza - conclude Passino - Importante anche il conseguente risvolto turistico dato dalla realizzazione di nuove spiagge che, attraverso i ripascimenti stagionali che saranno effettuati nei prossimi anni, diventeranno ancora più fruibili per residenti e visitatori".

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: "Il Progetto Moli è stato realizzato primariamente e prevalentemente come intervento a difesa della costa. Il ripascimento strutturale effettuato, proprio per questo, prevede l’utilizzo di materiale di diametro grande in grado di resistere maggiormente alla forza del mare".

"Attraverso l’allungamento dei moli, inoltre, oltre a proteggere la costa e la massicciata, sarà favorito il naturale deposito della sabbia sul litorale e, con i ripascimenti stagionali, riusciremo ad avere nuove spiagge a servizio dei nostri concittadini, dei turisti e dei visitatori che sempre di più stanno scegliendo Albenga come meta turistica per le loro vacanze. È intenzione dell’Amministrazione, anche attraverso una revisione del piano utilizzazione aree demaniali marittime (PUD) di cui si sta occupando l’assessore Vannucci, apportare importanti innovazioni che garantiranno una piena fruibilità di queste nuove superfici".

"Ricordo che il Progetto Moli è un’opera da 2.430.000 euro (che si aggiunge ai 2 milioni di euro del primo lotto) che genererà un importante indotto per tutta la città" conclude Tomatis.