Cairo, una nuova collocazione per il mercato settimanale: la proposta del candidato sindaco Fulvio Briano

"Una nuova collocazione del mercato settimanale, sviluppata in collaborazione con il geometra Renzo Berretta e altri professionisti che ringraziamo per la loro disponibilità". Questa la proposta del candidato sindaco Fulvio Briano.

"Il progetto di +Cairo mette al centro la proposta e l’ascolto della cittadinanza. Nelle due infografiche (foto copertina, ndr) abbiamo pensato alla ricollocazione di solo alcuni banchi mercatali sulla nuova piazza della Vittoria. Per tali postazioni sarà necessario introdurre una nuova regolamentazione che preveda l’obbligo, a carico dell’ambulante, di apporre una idonea protezione sotto i propri mezzi per evitare di sporcare la nuova pavimentazione".

"Piazza della Vittoria sarà preservata e preclusa a mezzi di grandi dimensioni e a mercatali che prevedono la vendita di generi alimentari. Il resto del mercato sarà collocato in Piazza Abba e Via Borreani Dagna privilegiando la vendita alimentare. In piazza XX Settembre e piazza Garibaldi rimarrebbero i restanti banchi che occuperebbero solo la parte interna delle Piazza, lasciando libera la viabilità di via Mazzini e i parcheggi lungo la Lea e la prima fila dei parcheggi a pagamento. Parimenti verrebbe garantito l’accesso dei residenti del centro storico alle vie perpendicolari a via Roma".

"Riteniamo che con tale soluzione si possano risolvere buona parte delle problematiche attuali sulla viabilità, sui parcheggi e ridare spinta alle vendite anche dei commercianti del centro storico" conclude il candidato sindaco Briano.