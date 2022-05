"Ospedale di Cairo, verità non dette e verità da dire". Questo l'incontro in programma sabato 14 maggio presso il point elettorale (via Roma 103) della lista "+Cairo".

All'incontro in programma alle ore 17 saranno presenti il candidato sindaco Fulvio Briano (e la sua squadra), il consigliere regionale Pd Roberto Arboscello e Stefano Quaini, medico anestesista, ex presidente commissione sanità Regione Liguria.