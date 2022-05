Leca d'Albenga, inaugurazione della mostra "Insieme" al nido d’infanzia "Girotondo"

Il giorno 15 maggio si celebra la Giornata mondiale della famiglia. Per questa occasione, l’equipe del Girotondo ha ideato la prima edizione della mostra ‘’Insieme…’’: un progetto che coinvolge i genitori e i loro bambini nella creazione di opere d’arte utilizzando materiale di recupero.

“Abbiamo consegnato a ogni famiglia un sacchetto contenente colla, pittura, pennelli e, in continuità con lo spirito educativo e progettuale del nido, materiale di recupero” spiegano le educatrici.

“Con questa iniziativa abbiamo voluto regalare alle famiglie l’opportunità di trascorrere del tempo insieme sbizzarrendosi secondo la propria creatività e fantasia. Una volta completate, le varie opere saranno raccolte per poter dar vita alla mostra, che si terrà dal 16 al 20 Maggio, dalle 8.00 alle 18.00, al primo piano dello stabile del nido, sito a Leca d’Albenga in via al Piemonte 179”.

“Siamo liete di invitare tutti a visitare l’esposizione” aggiungono le educatrici “ il nostro intento è di creare una comunità educante che coinvolga nido, famiglie e territorio. Cogliamo l’occasione per ringraziare la parrocchia per averci dato la possibilità di esporre tutte le opere d’arte in una stanza dello stabile”.