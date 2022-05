Pietra Ligure, festa grande per i cento anni di Maria Piccardo

"Con grande piacere e un pizzico di emozione, questa mattina, insieme alla Presidente del Consiglio Comunale Michela Vignone, abbiamo portato i saluti e gli auguri nostri personali, dell’Amministrazione e di tutta la città a Maria Piccardo che, nel mese di aprile, ha festeggiato il suo centesimo compleanno, diventando la nostra concittadina più veneranda". Così Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure.

"A Maria, circondata dalla sua bella famiglia, abbiamo consegnato un attestato di benemerenza del Comune di Pietra Ligure - ha aggiunto il primo cittadino - Compiere cento anni è un gran bel traguardo e vuol dire avere percorso un lungo cammino, essere ricchi di esperienza, saggezza e ricordi da condividere e tramandare. È davvero un vero piacere festeggiare la longevità dei nostri concittadini, certamente per l’importanza del traguardo anagrafico raggiunto e ma anche per la ricchezza che rappresentano per tutta la nostra comunità. Grazie a Maria e a tutta la sua bellissima famiglia per la calorosa accoglienza!".