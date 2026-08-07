Alassio festeggia i 100 anni di Teresa Arrigoni: gli auguri del sindaco Melgrati

Nei giorni scorsi il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha fatto visita alla concittadina Teresa Arrigoni in occasione del suo centesimo compleanno, consegnandole una pergamena ufficiale del Comune di Alassio con gli auguri più cari da parte sua e di tutta l'Amministrazione Comunale “per l'inestimabile traguardo dei suoi 100 anni, con riconoscenza e ammirazione per il patrimonio di valori che la sua lunga vita rappresenta per la sua famiglia, per le persone a lei vicine e per l'intera comunità di Alassio”.