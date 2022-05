Shiba Inu: cresce l'attenzione per la crypto, quali previsioni a lungo termine?

Shiba Inu è sicuramente una delle criptovalute che continua a destare maggior interesse tra gli investitori e in molti si interrogano sulle sue prospettive future. Negli ultimi due anni Shiba Inu ha fatto parlare molto di sé, anche grazie ad una community particolarmente attiva che gravita attorno a questa valuta digitale, e sono in molti a credere che possa essere protagonista di una crescita significativa in futuro. Il progetto è basato su un'ottima blockchain crittografica, in linea con le migliori del settore e in possesso di alcune specificità importanti.

Questa criptovaluta è stata distribuita con una strategia inversa rispetto ad altre monete digitali famose, come ad esempio il Bitcoin. Nello specifico infatti sono state emesse sul mercato un numero enorme di token Shiba Inu e questo ha portato la crypto ad avere un valore basso per ogni singola unità. I tanti investitori che hanno visto con interesse questa operazione, nella speranza che il valore possa poi crescere nel lungo termine, hanno acquistato la valuta digitale tramite un exchange o investito su di essa facendo ricorso ad un broker per il trading online.

Prospettive di crescita di Shiba Inu

Per conoscere l’andamento di questo meme token è possibile effettuare una ricerca online digitando su Google “shiba inu previsioni a lungo termine” in modo così da avere una panoramica chiara delle sue prospettive di crescita. Questa valuta attira molte attenzioni e viene inclusa spesso anche nel portafoglio di chi non ha l'abitudine di investire in crypto asset. Tra i sostenitori di questo progetto compaiono anche diversi personaggi celebri, come ad esempio Elon Musk (CEO di Tesla) e Vitalik Buterin (fondatore di Ethereum), e questo ha contribuito a dare ulteriore lustro al progetto.

Riepilogando esistono quindi vari aspetti che lasciano pensare ad una crescita del valore di Shiba Inu nel lungo termine, come ad esempio:

Community attiva e numerosa.

Parere positivo degli analisti .

. Sostegno di investitori importanti.

Progetto solido e interessante .

. Diffusione del token sui principali broker.

La community riveste un ruolo davvero importante, in quanto in grado di amplificare significativamente l'eco mediatica di ogni novità che riguarda la criptovaluta. Negli ultimi mesi tutte le crypto hanno risentito dell'andamento negativo del settore e hanno perso buona parte del terreno conquistato nella parte finale del 2021. Questo ha reso ancora più appetibile Shiba agli occhi di molti investitori che hanno individuato quello attuale come un buon punto di ingresso. Gli analisti restano generalmente concordi nell'attribuire a Shiba delle buone prospettive di crescita per il futuro.

Alcuni esperti del settore hanno individuato il 2025 come quello che potrebbe essere l'anno di svolta del token di Shiba, il quale potrebbe raggiungere livelli record. Per fare questo salto di qualità, vista l'enorme quantità di token emessi, sarebbe necessaria un'acquisizione di massa che non è però escluso che possa avvenire. In quel caso sarebbe poi ipotizzabile anche un proseguimento in territorio positivo generale per diversi anni.

Alcuni fattori da non sottovalutare

E' quindi innegabile che Shiba Inu abbia delle ottime prospettive di crescita per il futuro ma è fondamentale ricordare che queste sono basate su delle ipotesi. Ogni investimento presuppone un grado di rischio e nello specifico le possibilità per una crescita significativa di Shiba passano tutte per il fatto che questo token è chiamato a vincere la sfida con il tempo e a consolidarsi in modo netto nel giro di poco più di due anni. Questo scenario potrebbe anche verificarsi prima del previsto, così come potrebbe accadere che non si verifichi mai, nel caso in cui qualcosa non andasse nella maniera prevista dagli analisti.

Inoltre anche Shiba Inu è soggetta all'andamento generale delle criptovalute e, in modo particolare, alle regolamentazioni emesse dagli enti di vigilanza e dalle banche centrali. Di conseguenza è molto importante investire in modo responsabile anche su questo asset e calcolare bene sia le potenzialità che i rischi di questa crypto. E' anche importante ricordare che è molto difficile fare delle previsioni precise e che abbiano un grado di affidabilità elevato quando in ballo ci sono le criptovalute, un bene soggetto ad una volatilità elevata.

Di conseguenza è sempre importante prendere in considerazione l'ipotesi di utilizzare degli strumenti di contenimento del rischio, come ad esempio lo "stop loss" (che permette ad un investitore di determinare in anticipo la cifra massima che è disposto a perdere). Altrettanto importante è poi differenziare il proprio portafoglio d'investimento, in modo da abbassare il grado di rischio. In conclusione è evidente che Shiba rappresenta un'alternativa interessante e dalle notevoli potenzialità ma anche che deve essere gestita con attenzione e in modo oculato.