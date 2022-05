"Stupri di guerra", il 17 maggio un convegno a Savona

“Stupri di guerra” è il convegno organizzato dalla Sezione di Savona della Fidapa BPW Italy in collaborazione con la Libreria Ubik di Savona. L'evento si propone di affrontare il delicatissimo tema degli stupri di guerra, purtroppo ancora molto diffusi e perpetrati come vera e propria arma contro il nemico. Gli stupri di guerra hanno la finalità di umiliare, annientare, impaurire la popolazione nemica.

Le forze militari manifestano attraverso questi comportamenti efferati la loro superiorità. Queste barbarie generano un terrorismo psicologico che porta con sé conseguenze disastrose nel tempo: se durante il conflitto lo stupro è un segnale di dominazione e anche un esplicito attacco alla cultura del paese occupato, dopo, purtroppo, lo stupro diventa “macchia” per le donne vittime di violenza tanto che, spesso, vengono emarginate dalla stessa comunità cui appartengono.

A trent’anni dall’assedio di Sarajevo il corpo delle donne torna ad essere bottino di guerra. Gli stupri sono purtroppo una costante terribile e aberrante negli scenari di guerra fin dall’antichità, ma la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali deve essere una priorità assoluta e condotte come queste, offensive della dignità del genere umano nel suo insieme, non sono in alcun contesto giustificabili: ne parleremo con Marcello Flores, storico, saggista, professore presso l’Università di Siena dove dirige il Master europeo “Human Right and Genocide Studies” e Mimmo Lombezzi, giornalista. Il convegno è patrocinato da Fidapa BPW Italy Distretto Nord Ovest e comune di Savona.

La Fidapa BPW Italy è un movimento di opinione indipendente che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti. Fidapa BPW Italy è un’associazione composta, in Italia da circa 10.000 Socie ed aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women) e si articola in 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti.

L'appuntamento è fissato per martedì 17 maggio alle ore 17.30 nella Sala Rossa del comune di Savona.