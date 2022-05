"Obiettivo Comune per Calizzano", Pierangelo Olivieri si ricandida a sindaco

Pierangelo Olivieri, 48 anni avvocato, si ricandida a sindaco. Nella giornata odierna è stata presentata la lista civica "Obiettivo Comune per Calizzano", denominata come nei precedenti mandati e contraddistinta dal medesimo logo.

"Ci proponiamo convintamente di proseguire in continuità nell’impegno e nel lavoro assicurato e svolto per il paese e la sua comunità, combinando al meglio l’esperienza maturata dai componenti dell’Amministrazione uscente con l’importantissimo apporto di nuove energie, conoscenze e professionalità che apporteranno i nuovi candidati" spiega Olivieri.

"La lista si è formata a seguito di un ampio confronto svolto in questi mesi con tutte le componenti della comunità civile calizzanese, nell'intento di essere al contempo più trasversale e coinvolgente possibile, ma coesa e determinata per svolgere al meglio i compiti amministrativi".

"A scapito di essere banali, in questo tempo il ruolo di amministratori pubblici, e specificamente di un cosiddetto 'piccolo comune', è reso particolarmente impegnativo e delicato dal contesto in cui ci troviamo ad operare nella situazione socio economica determinata dei due lunghi anni vissuti in perdurante emergenza pandemico sanitaria, con le relative pesantissime conseguenze socio economiche, a cui ha seguito senza soluzione di continuità l’attuale situazione di tensione ed incertezza mondiali che derivano dall'esplosione della guerra Russia–Ucraina".

"Senza voli pindarici, l’intento che ci proponiamo è quello di lavorare ad obiettivi concreti e realistici: - programmazione sistematica di lavori pubblici, con particolare attenzione alla prevenzione del dissesto idrogeologico, di manutenzione e miglioramento dell’esistente, con la massima attenzione al reperimento di finanziamenti e contributi (Pnrr, PSR, Misure Ministeriali e Regionali) per potere mettere a terra progetti strutturali per la comunità e le imprese;

- massima attenzione alla salute e al sociale (non a caso oltre all'assessore uscente Biano fanno parte del gruppo due medici di grande esperienza e ruolo) per la difesa ed il potenziamento della “medicina di territorio” ed il consolidamento delle misure di sostegno alle situazioni di bisogno e disagio;

- promozione del paese: attività produttive locali – turismo – cultura – sport sono un “tutt’uno” che rappresenta grande patrimonio della Nostra Comunità che in strettissima sinergia con le attività e le associazioni locali può veramente trovare in questo tempo una nuova stagione di crescita e valorizzazione, con naturali e forti ritorni lavorativi, occupazionali e di conseguente qualità della vita;

- efficientamento energetico: dobbiamo proseguire il processo di ammodernamento funzionale ed ambientale dei sistemi energetici di tutti gli edifici pubblici e di interesse pubblico, sia per quanto riguarda gli impianti, che le reti di diffusione, che le fonti di energia; il comune deve farsi promotore di azioni virtuose per la valorizzazione delle risorse locale, a partire da quella socio-economicamente importantissima della filiera del legno, nonché alle iniziative che si stanno sviluppando per la formazione delle cosiddette “comunità energetiche”, nelle quali Calizzano può recitare un ruolo da protagonista anche a livello di Comprensorio di Valle; assolute priorità, che consentono di traguardare contenimento di costi, creazione di possibili spazi produttivi e di lavoro locali e consolidamento di quelli esistenti, significativi miglioramenti ambientali, crescita di servizi e conseguenti componenti della qualità di vita, che naturalmente favoriscono possibilità di vivere e lavorare sul nostro territorio" conclude Olivieri.

Questi i componenti della lista: Francesco Barberis, 38 anni, dipendente industria; Giorgio Barberis, 77 anni, medico primario in pensione; Nicola Bianco, 28 anni, studente universitario; Annalisa Biano, 61 anni, dirigente laboratorio analisi Asl 2; Remondino Briozzo, 67 anni, dipendente industria in pensione; Roberto Incerti Fornaciari, 49 anni, dipendente mobilificio, consigliere comunale uscente; Sergio Marta, 58 anni, artigiano, vice sindaco uscente; Franco Verzello, 59 anni, dipendente azienda trasporto pubblico in pensione, consigliere comunale capogruppo uscente; Silvia Zecca, 58 anni, medico pediatra; Manuela Zunino, 23 anni, dipendente industria.

Primo firmatario della lista è stato Enrico Mozzoni, capogruppo di minoranza uscente, nonché ex sindaco per due mandati dal 2002 al 2012, figura nota nell'amministrazione pubblica valligiana. Un gesto molto apprezzato dal candidato sindaco Olivieri.