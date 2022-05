Savona, il 20 maggio la presentazione del cartario del monastero cistercense di Millesimo

Venerdì 20 maggio, alle ore 17.00, nella sala Rossa del Comune di Savona sarà presentato il cartario del monastero cistercense di Millesimo, in cui sono contenuti alcuni rogiti che riguardano immobili di Legino e della Fossalvaria, questi ultimi non molto lontani dall’attuale savonese via Mistrangelo. In particolare, si descrive una struttura produttiva agricola e vigneti posti nei pressi del Monticello.

La conferenza fa parte delle “Giornate di valorizzazione Cei del patrimonio culturale ecclesiastico 2022” e sarà anche l’occasione di conoscere meglio un monastero cistercense femminile che ebbe una certa eco in Liguria, avendone fatto parte discendenti di primarie famiglie genovesi e savonesi.

La pubblicazione - curata da Domenico Ciarlo, Furio Ciciliot e Carmelo Prestipino - è stata possibile grazie ad un intervento di Fondazione De Mari; alcuni spunti sui contenuti sono ricavabili al collegamento seguente (clicca QUI).

L’evento sarà a numero limitato: per prenotazioni si invita a inviare una e-mail a segreteria@storiapatriasavona.it.