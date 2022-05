"Persone in...marcia" ad Andora, presente anche la docente alla Sorbona Sophie Chibon

C'era anche Sophie Chipon, docente alla Sorbona e prima promotrice della marcia acquatica a guidare in acqua, insieme all'accompagnatrice del CNA Barbara Alberigo, le partecipanti alla prima edizione di “Persone in …marcia”, evento dal valore sportivo e di valenza sociale che gode del patrocinio del Comune di Andora e che ha offerto a una decina di pazienti ex oncologiche un fine settimana di attività.

L'evento è dedicato alla memoria di Pierangelo Morelli compianto presidente del Circolo Nautico Andora.