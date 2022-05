Albenga, nuovo autolavaggio con colonnine per la ricarica delle auto elettriche in via Collodi

Un nuovo autolavaggio automatizzato e distributore di energia per mezzi elettrici sorgerà in via Collodi (nei pressi di Sassuolmare) ad Albenga.

A illustrare la pratica è stato il sindaco Riccardo Tomatis che specifica: “Con questa pratica abbiamo adibito quest’area - in quello che il PUC prevede già diventare distretto di trasformazione - a servizi. Ciò permetterà ai privati di realizzare un autolavaggio con 8 postazioni per il self service, 8 postazioni per la pulizia interna dell’auto e 3 colonnine per la ricarica veloce di auto elettriche, il tutto con l’installazione di un depuratore per le acque di lavaggio e di prima pioggia che permetterà l’utilizzo delle stesse per l’impianto.

Sarà un impianto di nuova generazione con un’attenzione particolare anche alle tematiche ambientali, saranno presenti ad esempio le colonnine per le ricarica di macchine elettriche che ad Albenga attualmente scarseggiano, ma che, come Amministrazione, vogliamo incentivare sempre più.

Riteniamo infine che, sorgendo alla periferia del distretto di trasformazione, questo autolavaggio non interferirà con il progetto urbanistico di quest’area.”

La delibera di consiglio è passata con il voto favorevole della maggioranza e di Ciangherotti, Porro e Calleri. Ha votato contrario il consigliere Minucci. Si è astenuto il consigliere Tomatis. I consiglieri Distilo e Secco hanno lasciato l’aula per questioni di opportunità.