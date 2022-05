Toirano: va in pensione Giulia D'Amato, memoria storica dell'ufficio tecnico (FOTO)

"Come assessore prima e come sindaco oggi non posso che ringraziare Giulia per tutta la fattiva collaborazione che ha sempre dimostrato nei confronti dell’amministrazione - ha commentato Giuseppe De Fezza, primo cittadino toiranese - Parlando con i miei predecessori ho solo raccolto parole di stima per Giulia e sono sicuro che mancherà molto nel gruppo dei dipendenti comunali per la sua esperienza, per le sue conoscenze e per il suo buon carattere.