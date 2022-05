Muore in un incidente sul lavoro in Svizzera Alex Cerchez, da poco si era trasferito da Alassio

Sgomento ad Alassio per l’improvvisa scomparsa di Alex Cerchez, giovane 34enne che per alcuni anni ha dimorato nella città di Alassio. Trasferitosi da qualche tempo in Svizzera, giovedì scorso una tragedia lo ha strappato alla vita, mentre stava lavorando in un cantiere nei pressi di Feusisberg e un muro è crollato, travolgendolo e non lasciandogli scampo.

Ad Alassio Alex aveva lavorato per un’impresa di pulizie e smaltimento rifiuti. Era conosciuto e stimato da molti commercianti per la precisione, l’educazione e la professionalità. Il giovane si era trasferito in Svizzera da qualche tempo con la moglie e due figli piccoli, famiglia a cui era molto devoto.

“Proprio due settimane fa era ad Alassio – racconta con grande dispiacere un amico -. Era venuto a salutare amici ed ex colleghi, avendo Alassio sempre nel cuore”.