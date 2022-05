Cervo, aprono le mostre in Salita al Castello: in esposizione le opere di Antonella Tavella e della loanese Laura Vittonetto

Riprende a pieno ritmo l’attività espositiva in via Salita al Castello, davanti al palazzo comunale: con la preziosa collaborazione dell’associazione culturale Pro Arte sono state allestite le mostre delle artiste Antonella Tavella e Laura Vittonetto, che saranno visitabili per tutta l’estate.

Antonella Tavella, originaria di Sommariva del Bosco (CN) oggi vive tra le colline di Langa. Da oltre 30 anni dipinge emozioni e stati d’animo. La sua pittura è un inno al silenzio, alla natura, alle cose semplici, agli angoli spesso dimenticati ma capaci di suscitare emozioni. Autodidatta, da anni si esprime con la pittura ad olio, ad acquerello e su porcellana. Ha esposto in Italia e all’estero ottenendo vari premi, alcuni dei quali al Festival Internazionale di Pittura contemporanea di Sanremo. E’ socia fondatrice di varie associazioni culturali. Ha dipinto meridiane, murales ebarriques. Ha ricevuto il premio speciale Zonta Club alla Biennale d’arte femminile di Bra. Nel 2018 ha preso parte alla mostra collettiva Bibbia e Sacro Vino organizzata da Art & Wine Club esponendo una delle sue incantevoli vigne accanto alle incisioni sull’Antico Testamento di Marc Chagall.Una sua opera è stata donata dal Comune di Cervo al vincitore del premio Strega 2020 Sandro Veronesi.

Scrive di lei il critico Fabio Carisio: “Con la sensibilità lirica di donna e la gestualità raffinata di artista ha instillato nei dipinti emozionanti gradazioni tonali che rasserenano mente, cuore ed anima portandole a godersi una frangia di lieta solitudine nel tramestio della frenesia contemporanea. La poetica di Antonella Tavella è gravida di un intimismo contagioso, uno specchio contemplativo del silenzio, da scrutare attoniti, da gustare nelle sfumature soffuse, nella testura vaporosa dell’opera. La sua pittura è un inno alla contemplazione: liberi da contaminazioni umane i paesaggi appaiono onirici, speculari a visioni introspettive di stati d’animo. Magistrale l’enfasi monocromatica in siderali tonalità blu sotto la fredda luce della luna: archetipo di solitudine, ma anche momento del più intimo dialogo di ogni spirito con l’universo”.

In esposizione a Cervo, in Salita al Castello 13, si possono ammirare gioielli e pitture su porcellana e una selezione di opere ad olio su tela.

Laura Vittonetto vive e lavora a Loano. E’ architetto libero professionista con una vena artistica che la accompagna fin dall’infanzia.

Autodidatta, assembla ciò che trova e lasciando ampio spazio all’immaginazione prendono forma opere plastiche con tecniche miste su vari supporti, composizioni che danno nuova vita con diverso significato ad ogni singolo elemento.

Figure intrecciate e confuse si alternano a paesaggi che la riavvicinano alla realtà, all’amore di ciò che nel presente rimane del passato, alla lettura dell’enciclopedia del costruito che ci circonda e che è alla portata di chiunque, perché ci parla con volumi ed armonie di forme e colori.

E’ passata dal sensuale al ludico, dall’etereo al materico, dove la duttilità delle immagini, la mobilità delle espressioni, la fluidità delle forme apportate da linee sfumature e da dettagli, lasciano il posto all’immediatezza di una rappresentazione dal sapore un po’ naif.

Approdata a Cervo grazie all’associazione culturale Proarte, in Salita al Castello 16 espone pezzi unici inconfondibili ed irripetibili, creazioni che nella loro semplicità danno forma ad immagini e volumi ricchi di elementi fortemente caratterizzanti, riportando all’infanzia dove tutto è magico ed i confini fra realtà e fantasia sono inesistenti, in un universo di piccoli mondi alternativi aperto a favole e sogni dove la prospettiva risulta affascinante ed insolita.

Le esposizioni sono visitabili con orario 10-12 e 16-18.