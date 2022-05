Loano, ciclista sbatte contro un'auto a bordo strada: soccorsi mobilitati

Soccorsi mobilitati lungo la via Aurelia a Loano, nei pressi dell'incrocio con via Martiri della Libertà, per un ciclista andato a sbattere contro un'auto parcheggiata a bordo strada.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 17.00, ancora da chiarire con precisione la dinamica del sinistro. Sul posto sono giunti i militi della Croce Rossa e la polizia locale per i rilievi del caso.

La persona ferita è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le sue condizioni non sono gravi.

L'incidente ha causato disagi alla circolazione con la formazione di code sia in direzione levante che in direzione ponente.