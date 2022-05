Savona, assolto l'imprenditore accusato di aver occultato o distrutto scritture contabili

Accusato di avere occultato o distrutto scritture contabili di una sua attività violando quindi l'art 10 del D.Lgs 74/2000: A.B., imprenditore 40enne, è stato assolto con formula piena dal Tribunale di Savona,.

Avrebbe dovuto scontare una condanna di 1 anno e 6 mesi di reclusione, secondo quanto richiesto dall’accusa in seguito alle consistenti indagini condotte dalla Guardia di Finanza che avevano portato l’imputato a processo. Ma questa mattina, al termine dell'istruttoria dibattimentale, è arrivata la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice Fiorenza Giorgi.

Grande soddisfazione espressa dal difensore dell’imputato, l’avvocato Alessandro Parino: "Ho dimostrato che la condotta del mio assistito non ha integrato la fattispecie prevista e punita dal D. Lgs 74/2000, in quanto il volume d'affari della sua attività è stato agevolmente ricostruito, mancando quindi la volontà dolosa di evadere il fisco e di come non fosse in alcun modo provata alcuna condotta finalizzata ad occultare o distruggere fatture”.

“Sono felice che anche il Tribunale di Savona abbia finalmente intrapreso, in questo ambito, quanto statuito dalla Cassazione più recente, che fissa paletti ben precisi di rilevanza penale delle condotte affinché si possa arrivare a una sentenza di condanna in questa fattispecie", ha concluso Parino.