Albenga, il Teatro Ambra riparte con lo spettacolo "Napoli in palcoscenico"

Come direbbe Enzo Tortora “Dove eravamo rimasti?” L’Ambra riapre al pubblico con una serata attesissima da tutti gli ingauni, da chi ama il teatro e chi ha nel cuore la storia e la cultura di Albenga.

Ad annunciare la grande ripartenza il direttore artistico dell’Associazione Teatro Ingaunia Mario Mesiano che afferma: “Ricordo perfettamente il 22 febbraio 2020 quando, a causa del Covid, l’Ambra dovette chiudere. Due giorni dopo si sarebbe dovuto tenere uno spettacolo 'Napoli in palcoscenico' che, purtroppo, saltò. Siamo voluto ripartire proprio da lì. Sabato 4 giugno andrà in scena la Compagnia teatrale Masaniello e, come ospite speciale, ci sarà Margherita Fumero. Sarà una serata comica e divertente, una buona occasione per stare insieme e ripartire con l’Ambra!”.

“Non è stato facile – continua Mesiano –, ma lo abbiamo fatto per Albenga grazie alla collaborazione del sindaco Riccardo Tomatis, degli avvocati Alessandro Aschero e Margherita Gallo e Nicola Circosta commercialista e vicedirettore dell’Associazione Teatro Ingaunia. Questo è solo il punto di partenza, adesso è indispensabile lavorare tutti insieme per fare in modo che il Teatro rimanga aperto”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis che si è speso in prima persona per la riapertura dell’Ambra: “Sono molto contento di questa ritrovata sinergia che vede coinvolta tutta la città. Si ripartirà con uno spettacolo allegro e divertente che coinvolgerà tutto il pubblico che parteciperà a quella che possiamo considerare una vera e propria “prima”, la prima del Teatro Ambra dopo 2 anni di stop. Sono certo che Albenga dimostrerà il suo grande affetto e la sua vicinanza per quello che è sempre stato un luogo nel cuore della nostra città. Un ringraziamento va a Mario Mesiano che è riuscito in tempi rapidissimi a proporre questo evento che anticiperà la stagione teatrale che sarà presentata in autunno e che siamo certi sarà ricchissima”.

Lo spettacolo di varietà “Napoli in palcoscenico” della Compagnia teatrale Masaniello si terrà sabato 4 giugno alle ore 21.00. Ospite d’eccezione Margherita Fumero. Venerdì 27 maggio sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la libreria Le Torri di Albenga. Il costo del biglietto è di 15 euro.