Albenga, pulizia straordinaria della passeggiata lungomare (FOTO)

Albenga si fa bella e si prepara al ponte del 2 giugno e alla stagione estiva.

Nei giorni scorsi è stata effettuata la pulizia straordinaria del lungomare, a tal proposito afferma l’assessore all’ambiente Gianni Pollio: “Ringrazio la Sat per la pulizia straordinaria della passeggiata del Lungomare di Albenga effettuata nei giorni scorsi. L’intervento è stato effettuato nelle ore notturne per non arrecare disagi a turisti e cittadini. La collaborazione di Sat è fondamentale per gestire la pulizia delle diverse zone della città con un’attenzione particolare, in vista della stagione estiva e balneare, sul Lungomare di Albenga”.

“Proseguono inoltre gli sfalci delle aiuole e la manutenzione del verde pubblico grazie al lavoro dei nostri giardinieri guidati da Marco Scianda e alle due cooperative a cui abbiamo affidato l’incarico in attesa dell’espletamento delle procedure di gara. Albenga è una città con un territorio esteso e che, fortunatamente, ha molto verde, non è facile riuscire ad intervenire immediatamente ovunque, ma attraverso il lavoro di programmazione stiamo rispondendo alle molteplici necessità del nostro territorio” conclude Pollio.

Si ricorda che dal 1 giugno per la raccolta porta a porta nelle frazione si applicherà il calendario estivo che prevede il prelevamento della frazione umida 3 volte alla settimana.