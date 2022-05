Albisola Superiore, modificato il regolamento di Polizia urbana: maggior attenzione alle deiezioni canine

E' stato approvato all'unanimità lo scorso 21 aprile, da parte di tutto il consiglio comunale, il nuovo regolamento di polizia urbana di Albisola Superiore.

Un testo, pubblicizzato presso la cittadinanza attraverso un'apposita campagna informativa, che pone particolare attenzione al decoro urbano concentrando le novità sull'argomento delle deiezioni canine. Una scelta non isolata in provincia ma che ricalca quanto deciso nelle vicine Albissola Marina, Celle e Savona, oltre a Cairo Montenotte.

"Quest'ultime - ha spiegato attraverso il proprio profilo social l'assessore alla Polizia Locale, Roberto Gambetta - riguardano in special modo il decoro e la pulizia delle aree verdi e dei marciapiedi della città nel rispetto di tutti i cittadini e turisti in particolar modo di bambini, pedoni, commercianti, possessori di cani rispettosi che non devono e non meritano di imbattersi nei risultati prodotti da comportamenti scorretti e non rispettosi dei beni pubblici da parte di altri: deiezioni, sudiciume e sporcizia".

Per quanto riguarda la gestione degli amici a quattro zampe, che dovranno sempre essere condotti al guinzaglio nelle aree pubbliche, è obbligatorio essere sempre in possesso degli appositi sacchetti e di una bottiglietta d'acqua per raccogliere gli escrementi e lavare l'area sporcata dall'urina.

Le sanzioni arriveranno a un massimo di 200 euro e potranno essere elevate anche dagli agenti della Polizia Locale in abiti borghesi.

"Poche e basilari regole che dovrebbero rientrare nel senso civico e nell'educazione cittadina ma che, a fronte di ripetuti inconvenienti, si è ritenuto opportuno intervenire per ridurli al minimo con l'auspicio di vederli azzerarsi" conclude l'assessore Gambetta.