Quali sono i vantaggi di un hosting dedicato?

Non sempre scegliere un hosting condiviso è una buona scelta, questo per una serie di motivazioni. Vediamo alcuni dei vantaggi che si possono avere se si sceglie di utilizzare un hosting dedicato per il proprio progetto online.



La scelta della tipologia di hosting che andrà ad ospitare il proprio progetto non è sempre facile. In particolare se si hanno delle esigenze particolari. Questo sia lato hardware che software.



Proprio per questo, in commercio esistono dei servizi di hosting dedicato che permettono a ogni utente di personalizzare a proprio piacimento i componenti e il software installato. Soluzioni che quindi offrono un controllo totale su ogni caratteristica del servizio hosting che si sceglie.



In questa guida andremo ad analizzare quali sono i vantaggi che questa tipologia di hosting può offrire e quali sono i componenti più importanti da tenere in maggiore considerazione.

Vantaggi di un hosting dedicato

1: Prestazioni e sicurezza di alto livello

Un servizio di hosting dedicato è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di prestazioni e sicurezza di alto – altissimo – livello. Avendo una struttura in esclusiva, dove non sono presenti quindi altri siti o applicativi, si può godere di una maggiore sicurezza. Non esiste la possibilità che siti ospitati sulla stessa macchina, possano andare a “trasmettere” potenziali virus o problematiche al proprio progetto online. Inoltre, anche le prestazioni possono essere superiori. Questo, perché l’hosting si può configurare al meglio e in base alle proprie necessità. Sui piani di Hosting Condiviso, eventuali modifiche andrebbero ad influire su tutti gli account presenti su quell'infrastruttura, dunque il grado di personalizzazione e di ottimizzazione è limitato rispetto ad un Hosting Dedicato.

2: Flessibilità

Un hosting dedicato – che sia una VPS o un server fisico – offre una maggiore flessibilità dei tradizionali hosting condivisi. Sia dal punto di vista dei componenti – è possibile personalizzare la RAM, lo spazio disco – che di quello dei software installati. Se si è alla ricerca di una soluzione che permette una flessibilità al 100%, il servizio di hosting dedicato Serverplan è sicuramente una delle migliori scelte presenti in commercio. A disposizione di ogni cliente ci sono delle configurazioni preimpostate che possono essere configurate a proprio piacimento. In questo modo, si può partire da una configurazione standard e arrivare in poco tempo ad avere un hosting dedicato configurato ad hoc per il proprio progetto online. Un servizio che non tutte le aziende possono offrire ai propri clienti.

Sui server fisici gli upgrade disponibili, lato hardware, riguardano la RAM e il disco. I server sono tutti hot swap, sono ridondati a livello hardware in tutte le loro componenti, con installazione di un software di monitoring verso il servizio di assistenza tecnica che consente di intervenire in modo proattivo prima ancora che si registrino eventuali anomalie.

Tutti gli apparati fisici sono caratterizzati da elementi di ridondanza che ne assicurano l'affidabilità e la sicurezza a partire dalla connettività elettrica, infrastruttura di rete, gruppi refrigeranti, apparati di storage ad alta affidabilità fino al singolo server la cui configurazione minimale prevede doppia connettività, doppio alimentatore e dischi in RAID al fine di garantire il massimo tempo di raggiungibilità e per eliminare i punti critici di guasto hardware.

Verrà garantita 1 Gbit/s sia su rete privata che rete pubblica verso internet.

3: Risorse non condivise

Un hosting dedicato, permette di avere accesso al 100% delle risorse assegnate. Questa caratteristica, permette di essere sicuri che il proprio hosting non avrà problemi di rallentamento o di mancanza di risorse a causa di altre applicazioni. Un fattore molto importante in particolare per chi gestisce un e-commerce o un sito con molto traffico.



4: Pieno controllo



Uno dei vantaggi principali che può offrire una soluzione di hosting dedicato, è quello di avere il pieno controllo di tutto. Si ha la piena gestione della parte hardware dell’hosting, così come di quella software. Inoltre, si ha anche il controllo su quando eseguire un update programmato – software o hardware – e quando eseguire riavvi o sospensioni del servizio. Due fattori, che possono portare a particolari problematiche nel caso questo avvenga in momenti cruciali.

Cosa valutare al momento dell’acquisto di un hosting dedicato?

Chi vuole avviare con successo un business online, è interessato a trovare la soluzione hosting migliore per le proprie esigenze. Poiché non sempre è semplice conoscere tutte le componenti di cui si necessita, è bene conoscere almeno alcune delle caratteristiche più importanti. Così da valutare con più cognizione le offerte che si vagliano. Ecco gli elementi più importanti da prendere in considerazione al momento dell’acquisto di un hosting dedicato: - tipologia di RAM installata: le RAM in commercio sono molte, ma per chi vuole ottimizzare al meglio il proprio hosting dedicato – al momento – è bene che scelga soluzioni dotate di RAM DDR3 o DDR4;

- tipologia di CPU installata: Xeon, Atom e Opteron sono differenti tipologie di CPU. Che si scelga una o l’altra soluzione ci sono dei punti a favore o dei punti a sfavore nella scelta. Senza conoscere le loro peculiari caratteristiche, non si potrà decidere quale soluzione è la migliore per il proprio progetto online;

- sistema operativo installato: Windows, Linux o Apple sono i sistemi operativi più utilizzati in ambito hosting. La scelta di uno o dell’altro, è spesso correlata al tipo di applicativi che si utilizzano e al proprio progetto. Scegliere un sistema operativo sbagliato, può portare a una perdita di prestazioni e di funzionalità molto importanti.

Se non si hanno le giuste competenze e conoscenze nel settore degli hosting, è bene farsi consigliare da un servizio clienti dedicato.

Serverplan ad esempio, mette a disposizione dei clienti o dei potenziali clienti, un servizio clienti tra i più preparati del settore. Grazie alla conoscenza dei prodotti e delle loro varie caratteristiche, in poco tempo sono in grado di consigliare quale è la soluzione migliore che meglio può soddisfare le proprie necessità.