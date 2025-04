Varazze, un nuovo magazzino della Croce Rossa nel palazzetto dello sport: servirà in caso di eventi calamitosi

Verranno conclusi entro la fine di aprile i lavori del nuovo magazzino della Croce Rossa all'interno del Palazzetto dello sport in Piazza Alberto dalla Chiesa di Varazze.

Da un anno circa è praticamente completato con il Comune che sta atttendendo l'approvazione della variante dopo la variazione dei prezzi delle materie prime aumentate negli ultimi mesi.

"Questo immobile ha una funzione molto importante perché il palazzetto dello sport è inserito nel piano della protezione civile come centro di raccolta a seguito di eventi calamitosi e qualora ci fossero delle famiglie sfollate quello è il posto dove si potrebbero collocare (saranno presenti anche delle brandine. ndr)" ha detto il Vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini.

"Abbiamo deciso di ampliare il palazzetto e fare un magazzino per poter stivare tutto il materiale necessario per il primo soccorso ed essere tempestivi in una risposta alla cittadinanza in caso di calamità" ha concluso Piacentini.

L'importo dei lavori si è attestato sui 60mila euro.