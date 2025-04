Albenga, nuovo intervento di edilizia residenziale a Vadino: 4 edifici di 4 piani e opere per migliorare la viabilità della zona

La Giunta Comunale ha approvato una convenzione per la realizzazione di quattro nuovi edifici di 4 piani fuori terra nella zona di Vadino, un progetto che coinvolgerà l'area compresa tra via Gramsci, via Vecchia Avarenna e via Don Lasagna.

Questo intervento contribuirà a rafforzare l’assetto urbanistico di Albenga e permetterà un netto miglioramento della viabilità della zona, grazie a interventi decisivi su via Gramsci e la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra la stessa via Gramsci e via Don Lasagna.

Entrando nei dettagli delle opere che saranno realizzate nel quartiere, rispondendo alle esigenze della zona e creando nuove opportunità di crescita:

Nuovo parco urbano dotato di verde, camminamenti, marciapiedi e arredi urbani;

Allargamento di via Gramsci che verrà contestualmente spostata per lasciare spazio per l’eventuale allargamento del rio Avarenna. Realizzazione di marciapiede sulla via;

Allargamento di strada vicinale Vecchia Avarenna con realizzazione di marciapiede;

Allargamento di via Don Lasagna con realizzazione di marciapiede;

Eealizzazione di una parte di una nuova strada veicolare di collegamento tra via Gramsci e via Don Lasagna con marciapiedi.

“La scelta di investire nella nostra città è un segnale di fiducia da parte degli imprenditori e conferma l’attrattività di Albenga, che si distingue per la qualità della vita e le sue potenzialità economiche e culturali – afferma il sindaco Riccardo Tomatis -. L’area oggetto degli interventi aveva già destinazione urbanistica residenziale, pertanto non saranno necessarie varianti. Il progetto vede la sua realizzazione solo oggi proprio perché le condizioni di attrattività di Albenga l'hanno favorito. Le opere che saranno realizzate a scomputo sono, inoltre, importantissime per la zona di Vadino e rispondono alle esigenze di viabilità creando, al contempo, nuove opportunità di crescita. Non è il solo intervento che sarà fatto su Vadino, infatti ricordo che a breve partirà il progetto per il collettamento della sponda destra del Centa alla depurazione”.