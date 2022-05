Savona, torna la processione al Santuario Madonna del Monte

Dopo due anni e a conclusione del mese di preghiera mariana, svoltosi negli oratori e a cura delle confraternite, martedì 31 maggio dalle ore 20:30 tornerà la tradizionale processione al Santuario Madonna del Monte, organizzata dalla Parrocchia Santo Spirito e Concezione di Zinola e dalla Confraternita di Sant’Ambrogio di Legino, proprietaria della chiesina.

Confratelli e fedeli si ritroveranno presso il cavalcavia sopra l’autostrada in località Buggi (capolinea del bus 1 di TPL) e inizieranno il cammino percorrendo la tortuosa strada verso il monte e recitando il rosario. Il corteo sacro sarà aperto dal piccolo crocifisso settecentesco della confraternita di Legino e da quello altrettanto antico e di pregio del sodalizio di San Domenico (Cristo Risorto). In quest’ultimo Gesù è raffigurato su una croce in tartaruga.

Per favorire la meditazione dei pellegrini durante la processione la strada sarà chiusa al traffico. Alle 21 inizierà la celebrazione della Santa Messa. In caso di pioggia si svolgerà soltanto la liturgia in chiesa.