Pietra, Carrara contesta le condizioni dei bagni del parco di Ranzi: "Mesi di disinteresse e di malamministrazione"

"Le scandalose condizioni igieniche dei gabinetti comunali del parco di Ranzi fanno provare vergogna, repulsione e disgusto. Al solo azzardarsi ad entrarvi si rischiano infezioni e contaminazioni. Le foto documentano mesi di disinteresse e di malamministrazione. Dove sono il sindaco e l'assessore?". Mario Carrara, consigliere di minoranza a Pietra Ligure (gruppo"Centrodestra"), presenta una nuova mozione avente come oggetto la situazione dei servizi pubblici all'interno del parco di Ranzi.

"In seguito a continue segnalazioni di cittadini indignati per le condizioni inaccettabili di abbandono in cui sono lasciati i gabinetti comunali del parco pubblico di Ranzi, siamo andati personalmente a verificare ed abbiamo costatato in quale nausante abominio si trovino - prosegue Carrara - Oltre a quelle attuali, i cittadini ci hanno fornito anche fotografie di gennaio e dello scorso inizio di maggio che documentano come le condizioni siano degenerate per la totale ed assoluta mancanza di alcuna pulizia e manutenzione. Fa impressione notare che dopo tutto il gran bla bla sulla prevenzione delle malattie e dei contagi e mentre lo stesso Comune di Pietra Ligure è ancora chiuso alla libera affluenza del pubblico per evitare contagi, ci sia una struttura senz'altro comunale che fa ribrezzo proprio sotto il profilo igienico".

"Ci chiediamo - prosegue l'esponente di minoranza - ma dove sono il sindaco e l'assessore di Ranzi? Non se ne occupano proprio delle condizioni igieniche delle strutture comunali della frazione? Basti pensare al tetto in eternit dell'ex pizzeria del circolo... Basta vedere la sporcizia ed i rifiuti accatastati da tempo fuori dei bidoni nel parcheggio sotto la piazza, documentati nelle foto. Ed ora anche lo sconcio del gabinetto comunale del parco che da mesi nessuno controlla e nessuno fa pulire. Ma che ora ha bisognoso di essere, non solo pulito, ma anche disinfettato e sanificato".

"Forse il sindaco e l'assessore sono troppo impegnati in celebrazioni encomiastiche in cui possono evidenziarsi, che avere tempo di occuparsi anche dell'igiene, della pulizia e del decoro pubblici? Abbiamo, a questo proposito ed in questa circostanza, rielaborato lo slogan di un cartello celebrativo di una prossima manifestazione, che campeggia sulla facciata del municipio: prima di tutto: l'igiene e la difesa della salute delle persone!" conclude infine il consigliere Carrara.