Truffe, il tenente colonnello dei carabinieri Massimo Ferrari incontra gli anziani di Alassio

Nell'ambito degli "Incontri salutari", ciclo di appuntamenti organizzati dall'assessorato alle Politiche Sociali del comune di Alassio presso il Centro d'Incontro per la Terza Età "L'Isola che c'è" un pubblico numeroso e attento ha partecipato mercoledì pomeriggio all'incontro con il tenente colonnello Massimo Ferrari, comandante della Compagnia dei carabinieri di Alassio.

Il comandante, affiancato dal luogotenente Claudio Parodi, ha illustrato i rischi che, soprattutto gli anziani, ma non certo solo loro, corrono rispetto a truffe, imbrogli e inganni. Allo stesso modo però ha fornito utili consigli per evitare danni e problemi.

"Ancora una volta il Comando dei carabinieri di Alassio - spiega Franca Giannotta - si è reso disponibile per fornire preziosi consigli a tutela delle fasce più deboli e maggiormente esposte rispetto a eventi purtroppo non così rari nella nostra società. Abbiamo fatto tutti tesoro delle indicazioni ricevute, per le quali ringrazio il Tenente Colonnello Ferrari, e la sua pazienza nel riscontrare alle numerose domande emerse nel corso dell'incontro".

"Questo incontro - le fa eco il tenente colonnello Ferrari - è la dimostrazione concreta del simpatico rapporto di vicinanza, di fiducia e di simpatia che lega la città di Alassio con i suoi Carabinieri e viceversa. Così intendo il mio lavoro: sempre a disposizione del cittadino e fra la gente​".

Gli "Incontri salutari" torneranno venerdì 3 giugno alle ore 17 quando ritroveremo Luca Musella, osteopata e massofisioterapista con un Corso sui disordini muscolo-scheletrici.