Grande appuntamento rock ad Andora: dal 3 al 5 le finali Liguria e Piemonte del 35° "Sanremo Rock & Trend Festival"

Grande appuntamento rock per il 35° Sanremo Rock & Trend Festival in Liguria ad Andora. Da venerdì 3 giugno a domenica 5 giugno il più longevo e ambito concorso per rocker emergenti torna al Parco delle Farfalle per i gironi che selezioneranno le migliori band di Liguria e Piemonte.

Si vedranno sul palco ben 12 artisti o band venerdì 4 e ben 18 5, che si “sfideranno” rigorosamente dal vivo per conquistare i 15 posti totali in palio per le finali nazionali. Potrebbero esserci inoltre dei possibili ripescaggi.

A partire dalle ore 11 di ogni giorno fino a tarda serata, Andora proporrà una cornice completamente rock a complemento del grande evento nazionale in programma il precedente 2 Giugno dalle 10 nella medesimo palco allestito del Parco delle Farfalle: "La Repubblica del Rock", l’atteso concertone con 34 rock band e ospiti illustri in arrivo da tutta Italia. Tutte le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da addetti ai lavori del settore musicale.

Al termine della serata, che verrà presentata da Leo Giunta, responsabile Italia Casting di Sanremo Rock & Trend, conosceremo i nomi delle band che potranno accedere direttamente alle finali nazionali del Festival al Teatro Ariston di Sanremo il prossimo mese di settembre. Venerdì 3 giugno inoltre dalle 20, è previsto l’inedito evento dedicato alla bellezza, “Miss Repubblica del Rock”, una competizione al femminile in passerella a colpo di elementi rock.

Inoltre, ospiti 5 Giugno,la Combricola del Blasco dalle 21:45.

Le finali regionali Liguria e Piemonte sono organizzate dal Comune di Andora in coorganizzazione con Raf Denaro.

Sponsor Il Re del Chicco, brasserie & Champagnerie Pigalle Albenga, R&A Communications.

Sanremo Rock & Trend Festival è il più ambito e longevo contest nazionale per artisti rock. Nato negli Anni ’80, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. A partire dal 1987 vi hanno gareggiato, ancora giovanissimi e sconosciuti, artisti come i Litfiba, Ligabue, i Tazenda, i Bluvertigo di Morgan, Mario Venuti, gli Avion Travel solo per citarne alcuni. Ma su quel palco sono saliti anche Duran Duran, Europe, Spandau Ballet, Bob Geldof, Paul Simon, Paul McCartney, George Harrison, The Smiths, Whitney Houston. E, ancora, i “nostri” Gianna Nannini, CCCP, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Subsonica, Almamegretta, Irene Grandi. La manifestazione rappresenta ancora oggi un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione e soprattutto offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, sul suo stato di salute, le tendenze, le preferenze.

In gara il 3 giugno: Between Changes And Me, Flay, The Situa, Jugaad, Hämärä, Blue Meanies, Kevin Amormino, No Names, Today's Inmates, Hard Skill, Elettrika, Last Day Of Summer In gara il 4 giugno: Vincenzo Elia, Trenofantasma, Fuorischema, Mauro Piroddi, Telìa, Soda, Emanuele Timpano, Marta Falcone, Ad Maiora, Sara Vanni, Claudio Cirimele, Elena Ventura, Namia Aiman, Maria-chiara Rosental, Daniele Alessi