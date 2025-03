Albisola, commissione sul massiccio transito dei mezzi pesanti. Il Sindaco punta il dito: "Pochi i cittadini ad ascoltare, vera sconfitta"

Sono stati posizionati ad Albisola Superiore i cartelli di divieto di accesso ai mezzi pesanti nelle vie soggette dall'ordinanza disposta dal Sindaco Maurizio Garbarini la settimana scorsa.

Il divieto di accesso ai mezzi pesanti con massa superiore alle 3.5 tonnellate è stato deciso per via Alba Docilia, via Paolo VI e via XXV Aprile visto che nelle ultime settimane diversi sono stati i camion che hanno percorso le zone albisolesi del centro creando disagi al traffico.

"Tali cartelli verranno sostituiti da quelli definitivi ordinati ad hoc e non disponibili prima di una decina di giorni. Il provvedimento di incrementare le misure restrittive, già presenti, nell'accesso a quelle zone della città ha fornito risposte ad una esigenza urgente che si è presentata recentemente attraverso un fenomeno nuovo, molto significativo ed impattante sul piano della sicurezza - ha spiegato l'assessore con delega ai rapporti con la polizia locale Calogero Massimo Sprio - Per poter avviare un presidio delle forze dell'ordine, con finalità inizialmente di carattere preventivo e se in seguito dovesse essere necessario di natura repressiva, era necessario declinare i contenuti della delibera di Giunta e dell'Ordinanza del Sindaco con l'installazione della apposita segnaletica".

Negli ultimi giorni nonostante l'ordinanza comunque molti camionisti hanno continuato a transitare in quelle vie probabilmente a causa delle segnalazioni dei navigatori.

"Da oggi ci sono tutte le condizioni affinché i mezzi di massa superiore alle 3.5 t, fatti salvi i mezzi autorizzati, raggiungano l'ingresso autostradale o altre destinazioni dell'entroterra percorrendo gli assi stradali principali (Corso Ferrari e Corso Mazzini) piuttosto che la viabilità interna - conclude Sprio - La Polizia Locale in questo primo periodo effettuerà periodicamente dei controlli al fine di far recepire ai conducenti dei mezzi pesanti il cambiamento per arrivare ad emettere delle sanzioni se sarà necessario".

Nel frattempo ieri sera si è svolta una commissione consiliare su richiesta del gruppo di opposizione "Uniti per Albisola" con al centro proprio le criticità legate al passaggio soprattutto notturno dei tir su Corso Mazzini e Corso Ferrari e la conseguente situazione critica delle strade.

"Abbiamo raccontato quali sono stati i percorsi negli ultimi anni specificando della rinnovata collaborazione con tutti gli attori principali per quanto riguarda il problema del traffico pesante - dice il Sindaco Garbarini - Tutte le decisioni che prendiamo comunque bisogna tenere conto delle esigenze della comunita. Non sono infatti i singoli che possono decidere bisogna rispettare tutte le regole con gli enti sovraordinati che collaborano tra di loro".

Non sono mancati i botta e risposta con la minoranza.

"Ci vogliono atti, non parole, li ho invitati a provare anche loro ad andare a porsi davanti alla Prefettura e agli enti per capire quali sono le reali difficoltà per la riduzione del traffico pesante - prosegue il primo cittadino albisolese - Comunque ora si deve proseguire con la progettazione ed esecuzione del ribaltamento del casello e il canale scolmatore con il completamento dell'Aurelia Bis. Albisola deve raggiungere la propria qualità abitativa".

Il tema è particolarmente sentito tra i cittadini ma in pochissimi, circa una decina, erano presenti nel pubblico ieri sera per seguire la commissione.