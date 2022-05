Ripristino piazzali porto di Savona, proseguono i lavori: spazio ad un nuovo binario ferroviario

È quasi conclusa la prima fase di predisposizione delle reti fognarie e antincendio relativa all’intervento di ripristino del piazzale nella zona del terrapieno sud a Savona.

Sono anche iniziate le attività di modifica delle altimetrie di piazzale necessarie ad accogliere un nuovo binario e i lavori, ad opera di un'impresa specializzata in infrastrutture ferroviarie, di posa delle traversine e delle rotaie. Terminate queste operazioni il piazzale verrà riasfaltato e tornerà in piena operatività.

"La principale operazione in corso nel cantiere, riguarda la formazione delle nuove altimetrie di piazzale, destinate ad accogliere il nuovo binario ferroviario. Al momento l'impresa sta eseguendo un'operazione di scavo e in alcuni punti di riporto di materiale per modificare quelle che erano le originarie altimetrie" ha spiegato Alessio Bertola, direttore dei lavori.

I lavori sono iniziati da circa un mese e proseguiranno per ancora un mese e mezzo, due mesi, fino ad arrivare al fondo del terrapieno sud.

L'importo complessivo degli interventi stanziati da Autorità di Sistema Portuale si attesta intorno ai 3 milioni, 481mila euro.

Gli interventi si ricollegano ai ripristini post mareggiate del 2018 e del 2019 dei piazzali del bacino portuale savonese ed è stata prevista la realizzazione di due vasche per il trattamento di prima pioggia, il rifacimento ex novo di tutti i sottoservizi e una nuova dorsale antincendio per dare garantire la massima efficienza e sicurezza in caso di eventuali incidenti, così come era stato richiesto a seguito dell’incendio che aveva interessato il piazzale di Savona Terminal Auto, sempre nel 2018 e distrutto le auto presenti.