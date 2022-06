"Il 2 giugno quest’anno sarà l’8 settembre", l'associazione Fischia il Vento si prepara celebrare la Festa della Repubblica

"A volte il calendario sbaglia, il 2 giugno quest’anno sarà l’8 settembre". Con questo drammatico gioco di parole l’associazione Fischia il Vento si prepara come ogni anno a celebrare la Festa della Repubblica a Marmoreo (Casanova Lerrone) presso la Sentinella della Pace di Rainer Kriester.

"Guerra, pandemia, emergenze sanitarie ed economiche: la drammatica sequenza di nodi epocali che vengono al pettine chiama direttamente alla azione le singole persone, le singole coscienze. Come l’8 settembre del 1943" dice Giuliano Arnaldi, presidente dell'associazione.

"Come il quel periodo le tradizionali espressioni organizzate della comunità, a cominciare da quelle direttamente o indirettamente controllate dai politici, dimostrano una profonda inadeguatezza, una mancanza di autorevolezza che risulta letale in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo. Ecco perché nel giorno in cui tradizionalmente celebriamo la Festa della Democrazia abbiamo scelto di fare appello alle singole coscienze, senza fanfare, senza vip, senza la mediazione di apparati ormai strumenti di quella dittatura della mediocrità che erode il nostro presente e il futuro dei nostri figli e nipoti. Senza l’impegno diretto e vivificante di ciascuno la Costituzione e’ solo un pezzo di carta, la Bandiera uno straccio, le Istituzioni un apparato vuoto ed autoreferenziale. Sul Monte, il 2 giugno, parleremo di questo, partiremo da qui, per capire ed agire. Come i Partigiani" conclude Arnaldi.