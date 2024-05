La storia del ciclismo tricolore ad Andora: a Palazzo Tagliaferro la presentazione del libro di Carlo Delfino sul "dopo Coppi"

"Dopo Coppi la strana crisi del ciclismo italiano negli anni del boom economico". Questo il titolo del libro di Carlo Delfino che sarà presentato sabato 4 maggio, alle ore 16.30, nella sala Consiliare di Palazzo Tagliaferro, ad Andora.

"Non si tratta di un romanzo - spiega l'autore - Non è un libro di statistica, non è solo un libro di storia del ciclismo post Coppi, non parla solo dei soliti noti, ma si addentra con personaggi di grande modestia e umanità, in cinque anni vissuti pericolosamente tra illusioni, conferme, prospettive e amore per il nostro sport. Sullo sfondo la scarsa presenza delle grandi giornate di gloria del ciclismo nazionale di Coppi e Bartali, un po' di depressione per l'evoluzione/involuzione del ciclismo ma contemporaneamente un osservatorio sulla trasformazione della società italiana verso il modesto benessere diffuso".