Finale, sabato 4 maggio la presentazione della nuova uscita del "Quadrifoglio Artistico"

E' per sabato 4 maggio alle ore 16.30, nell'incantevole cornice di "Cà di Nì" nel cuore di Finalborgo, l'appuntamento dell'Associazione "Emanuele Celesia" per la presentazione del nuovo numero del "Quadrifoglio Artistico".

Si tratta della quarta uscita della rivista, quest'anno ancora più ricca di autori che condivideranno coi lettori le più diverse forme d'arte.

Musicisti, poeti, pittori, fotografi, artisti del pensiero e non solo: un lungo lavoro di sinergie che ha visto coinvolti ben venti artisti.

"Ho fatto del mio meglio per valorizzare ciascuno di essi, convinta del loro valore, come artista e come persona - spiega la neopresidente dell'associazione culturale finalese, Roberta Grossi, che presenterà la serata con il dj Massimo Crippa -. I miei autori, se così mi permetteranno di chiamarli, sono splendide persone, che hanno sublimato con l' arte, una grande ricchezza interiore e l' arte è quella bella cosa che, forse, salverà il mondo".