Savona, nell'oratorio di via Guidobono la rassegna "Voci in festa"

Sabato 4 maggio alle ore 21 nell'Oratorio Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla, in via Bartolomeo Guidobono, avrà luogo la tredicesima edizione della rassegna "Voci in Festa".

Si esibiranno il Coro Femminile La Ginestra, organizzatore dell'evento e diretto dalla maestra Michela Calabria, e il Gruppo Corale Vocinsieme di Biella, diretto da Alessandro Oliaro.