Diocesi Savona-Noli: il 2 giugno il VIII Cammino di Pace da Cogoleto a Savona

Il ritrovo sarà alle ore 9:45 in largo della Pace a Cogoleto per i saluti del sindaco Paolo Bruzzone, l'intervento del parroco don Antonio Ferri e le testimonianze. Alle 11 partirà il cammino, che farà soste e mediterà con alcune letture a Varazze e Celle Ligure.

Alle 18 il corteo giungerà in piazza Goffredo Mameli a Savona per i consueti rintocchi della campana del monumento in ricordo delle vittime di tutte le guerre, a cui assisterà anche il vescovo Calogero Marino. Infine alle 18:30 sarà officiata una Messa nella Chiesa San Giovanni Battista, in via Alfonso Mistrangelo. "Ringraziamo la Croce Rossa di Cogoleto per il supporto alla manifestazione", dichiarano gli organizzatori.