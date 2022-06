Savona, successo per la mostra "S. Giacomo 1472-2022": oltre 2400 visitatori in 34 giornate d'apertura

Il 29 maggio, nonostante il grande continuo afflusso di visitatori, la mostra "S. Giacomo 1472-2022" allestita nei locali esposizione della Curia in piazza Vescovado a Savona è giunta al termine.

L'impegno degli organizzatori e dei collaboratori è stato ripagato dall'ottimo afflusso di visitatori: più di 2400 in 34 giorni di apertura a dimostrazione della volontà della popolazione di riappropriarsi della storia del territorio.

I curatori ringraziano tutti gli Enti che a vario titolo hanno collaborato alla sua realizzazione (il Rotary per l'organizzazione e finanziamento congiunto con la Fondazione De Mari, la Curia e sua eccellenza il vescovo mons. Marino per i locali espositivi, il Comune di Savona per il patrocinio) ed ovviamente tutti i visitatori che hanno dato vita a questo rilevante successo. Molti di loro hanno chiesto che la mostra diventi un patrimonio permanente della città e ciò dipende unicamente dalla disponibilità di idonei locali.

I cataloghi, esauriti in pochi giorni ed ora in ristampa, saranno disponibili entro questa settimana. Sarà cura degli organizzatori avvisare telefonicamente e via sms tutti coloro che lo hanno prenotato.