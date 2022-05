Scomparsa di Carlo Smuraglia, il cordoglio dell'Anpi Savona: "Una grave perdita"

"Con immenso dolore annunciamo la scomparsa del nostro presidente emerito Carlo Smuraglia. Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per l'appassionata partecipazione alla Resistenza, lo strenuo impegno per la piena attuazione della Costituzione, dei diritti, della democrazia. Tutta l'Anpi, nel ricordare l'umanità, la sapienza e la forza con cui Carlo ha presieduto l'Associazione, si stringe al dolore della moglie Enrica, dei figli e dei nipoti". Così la Segreteria nazionale Anpi annuncia la scomparsa del presidente emerito Carlo Smuraglia.

Anche l'Anpi Savona porge le condoglianze: "E' una grave perdita per la nostra Associazione, Anpi Savona si stringe intorno all'Anpi Nazionale e alla famiglia di Carlo".

Il Presidente nazionale Anpi, Gianfranco Pagliarulo: "Grazie di tutto, caro Carlo. Grazie per la tua ininterrotta battaglia per la Costituzione. Grazie per essere stato sempre dalla parte dei lavoratori. Grazie di essere stato partigiano, oramai uno degli ultimi. Grazie per aver sempre difeso in modo rigoroso l'autonomia dell'Anpi. Grazie di una vita al servizio degli ideali che ci accomunano. Che la terra ti sia lieve, compagno Carlo Smuraglia".

"Nel momento del dolore per la scomparsa di Carlo Smuraglia assieme al ricordo della sua vita limpidamente spesa per la democrazia, la giustizia, le istituzioni è necessario ancora sottolineare a il ruolo da lui sostenuto, in qualità di presidente emerito dell'ANPI, nella vicenda referendaria del 2016. La sua autorevolezza e la sua capacità di moral suasion risultarono fondamentali per la posizione dell'ANPI di rifiuto del pasticcio deformante della Costituzione sostenuto in quel momento dal governo Renzi. Si trattò di un passaggio politico - istituzionale molto importante nella recente storia d'Italia sulla base del cui esito oggi ci troviamo ancora nella necessità di difendere la democrazia repubblicana e l'esempio di personalità come quella di Carlo Smuraglia ci conforteranno ancora per affermare una realtà come quella della centralità costituzione dalla quale non deve poter essere possibile arretrare" ha invece evidenziato Franco Astengo ricordando Smuraglia, scomparso all'età di 98 anni.

L'ultimo saluto si terrà venerdì 3 giugno alle ore 11 nella Casa della Memoria di Milano (Via Confalonieri 14). La camera ardente si aprirà, nello stesso luogo, alle ore 10.