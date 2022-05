Educazione a distanza: la nuova normalità

A due anni dall'arrivo della pandemia COVID-19 nel mondo, lo sviluppo delle relazioni tra le persone è stato definito tra un prima e un dopo. Se prima avevamo già assunto una normalità adeguata al ritmo di vita che si stava gradualmente costruendo, il dopo ci ha costretto a riorientare questo processo costruttivo, rallentando alcune cose e accelerando le tendenze più urgenti. È nata così la nuova realtà con la quale dobbiamo convivere e su cui dobbiamo riorientare il nostro cammino verso il futuro.

Le attività che hanno a che fare con l'economia, in particolare quelle coinvolte nella produzione e nella distribuzione dei beni, hanno subito una paralisi preoccupante; il commercio basato sulla produzione e sul consumo è crollato, la disoccupazione è aumentata, i mercati azionari sono andati in tilt e l'istruzione si è fermata completamente.

Il crollo del sistema scolastico

In questo scenario, il sistema educativo rappresenta il punto focale più nevralgico della crisi sanitaria. La decisione di chiudere le scuole è stato un fenomeno globale che ha colpito (e colpisce tuttora) più di 1,5 miliardi di studenti in tutto il mondo.

A questo punto, tutti gli attori coinvolti nel settore dell'istruzione hanno dovuto adattarsi a questa nuova realtà; tuttavia, la risposta educativa a tale situazione non è uniforme ma complessa. Se c'è un aspetto che è riuscito a unificare i criteri, è la proattività delle soluzioni adottate.

La crisi del Coronavirus ha messo in evidenza le fragilità dell'educazione faccia a faccia a tutti i livelli d'istruzione; di conseguenza, il sistema educativo ha cercato i propri mezzi di sopravvivenza come risposta alle proprie esigenze di continuità. Uno di questi mezzi è il cosiddetto metodo dell'istruzione ibrida, che combina l'istruzione in presenza con la formazione a distanza.

Un aiuto dal cyberspazio

Al momento della redazione di questo articolo, metà del 2022, non si sa ancora bene in che condizioni si svolgerà il prossimo anno accademico. Si sa che in molte parti del mondo le istituzioni educative si impegnano a pianificare nuove strategie per salvaguardare la vita studentesca degli studenti pregiudicati.

Tutte queste strategie hanno in comune la possibilità di collegare le attività di apprendimento faccia a faccia con quelle a distanza. In questo modo, si sta verificando un modello ibrido del sistema educativo per le nuove generazioni post-pandemiche.

Tale metodo cerca di approfittare dei vantaggi offerti da Internet, in modo che ogni studente possa scegliere le materie di cui ha più bisogno; ciò rappresenta un'esperienza nuova, più personalizzata e adeguata alle esigenze individuali di ogni studente.

La crisi sanitaria, il confinamento sociale e il collasso scolastico hanno accelerato l'implementazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Questa tendenza era già in atto prima della pandemia, ma ora tutto ciò che era stato pianificato per essere realizzato tra 5-10 anni ha subito una forte accelerazione. Se un tempo l'istruzione online veniva utilizzata per comodità, ora rappresenta un'esigenza primaria.

La nuova realtà educativa

Nel periodo pre-pandemico, era comune associare la formazione a distanza ai giovani e agli adulti, mentre i bambini e gli adolescenti seguivano le lezioni in presenza.

Oggi questo modello si sta rafforzando grazie alla situazione contingente presentata dal virus e non sono solo gli adulti a dover continuare gli studi a distanza, ma anche i bambini e i giovani.

