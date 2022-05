Briano (+Cairo): "Un nuovo Puc per disegnare lo sviluppo della città nei prossimi anni"

"Un nuovo piano" per edifici e spazi pubblici: "Lo sviluppo urbanistico di Cairo Montenotte nei prossimi anni va disegnato con un nuovo Puc. L'amministrazione uscente su questo argomento non ha fatto nulla, come se il tema non la riguardasse" commenta il candidato sindaco della lista "+Cairo" Fulvio Briano.

"Serve un piano a misura d'uomo: stop a nuove edificazioni, ma investimenti per una moderna destinazione urbana su tutta la grande area definita 'l'Oltrebormida cairese'. La nostra proposta è la realizzazione di un grande spazio sostenibile dal centro cittadino fino all'area comunale del Convento francescano, il rispetto delle aree che si affacciano al territorio di Rocchetta Cairo e la valorizzazione di spazi ed edifici pubblici ascoltando la cittadinanza, nonché il riutilizzo degli spazi vuoti o abbandonati per la creazione di nuovi orti urbani".

Un altro argomento importante è il futuro di piazza della Vittoria: "Il recente restyling non ha coinvolto la cittadinanza. Il nostro obiettivo è riportare parte del mercato in piazza (CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROGETTO).

Le proposte del programma elettorale riguardano anche Palazzo di Città ("Deve diventare subito il nuovo palazzo dell'amministrazione cittadina") e la valorizzazione del vecchio circolo del tennis in località Tecchio ("Dovrebbe essere pensato per un utilizzo esclusivo della pro loco" conclude Briano).