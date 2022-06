Il contrammiraglio Liardo in visita alla Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Savona

Visita del direttore marittimo della Liguria, il contrammiraglio Sergio Liardo, nella giornata odierna alla sede della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Savona.

Ricevuto dal comandante della Capitaneria, il capitano di vascello Giulio Piroddi, l’Ammiraglio Liardo, ha rivolto un caloroso saluto al personale della Capitaneria savonese esprimendo il proprio compiacimento per il costante impegno e dedizione al lavoro constatando altresì l’eccellenza dei servizi resi alla portualità e all’utenza marittima.

Durante la visita sono state illustrate le recenti attività messe in campo nel Compartimento Marittimo di Savona tra le quali l’imminente avvio dell’operazione Mare Sicuro a tutela dei bagnanti, il soccorso in mare e non da ultima la gestione della nuova linea Savona – Porto Torres.

Al termine della visita, l’ammiraglio Liardo ha voluto rivolgere al comandante Piroddi e al suo staff un sentito ringraziamento per l’accoglienza ricevuta e per l’impegno quotidianamente profuso dal personale tutto del Compartimento Marittimo nell’espletamento dei compiti istituzionali.