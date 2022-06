Raccolta differenziata, Lambertini: "Cairo deve rimanere un comune virtuoso"

Aumentare la lotta all'abbandono dei rifiuti. Questa l'intenzione della lista "Noi per Cairo" del candidato sindaco Paolo Lambertini. L'obiettivo è quello di "rimanere un comune virtuoso, migliorando assieme alla cittadinanza la qualità della vita e il decoro del territorio.

Per continuare su questa strada, tra i punti presenti all'interno del programma elettorale, la lista del candidato sindaco Lambertini ha intenzione di introdurre nelle frazioni la raccolta di rifiuti ingombranti periodica con un mezzo dedicato per facilitare le famiglie nella gestione di questi rifiuti.

Nel progetto figurano anche il posizionamento di cestini per la raccolta differenziata in tutti i parchi pubblici e l'acquisto di ulteriori di foto-trappole per i furbetti del "porta a porta".