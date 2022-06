Piscina fuori terra: come procedere con la pulizia e la manutenzione

Hai un giardino o un prato a disposizione e vuoi realizzare un angolo dedicato al benessere? Non c’è niente di meglio di una piscina, che permetta di fare un po’ di attività fisica, di rinfrescarsi e di trascorrere un momento di completo relax in compagnia di famigliari o amici.

Le piscine fuori terra, ad esempio, sono molto facili da montare, non necessitano né di esperienza, né di competenze particolari, possono essere rimosse in qualsiasi momento e non richiedono una manutenzione molto complicata, al di là della semplice pulizia.

Anche per quanto riguarda i costi, spesso si pensa che una piscina richieda un investimento notevole, mentre, al contrario, le piscine giardino smontabili sono facili da installare ed economiche: con poche centinaia di euro è possibile creare un ambiente molto piacevole all’interno del proprio giardino, ideale per rilassarsi e, se lo spazio lo consente, per divertirsi con i bambini o nuotare.

Una piscina smontabile da giardino dispone di una struttura realizzata in tubolare di alluminio o di acciaio, trattato in maniera tale da resistere bene agli eventi esterni, e da un telo multistrato che va a costituire le pareti e il fondo della vasca. Proprio per questa particolare struttura, si raccomanda di scegliere un terreno perfettamente piano e privo di ostacoli o dislivelli.

Montare una piscina fuori terra è difficile?

Le piscine fuori terra di questo tipo non necessitano di effettuare modifiche all’impianto idraulico né di scavare o realizzare strutture in cemento. L’unico elemento da considerare è appunto la presenza di un terreno pianeggiante e regolare, eventualmente, se necessario, si può procedere a spianarlo oppure a stendere un fondo, costituito magari da piastrelle o assi di legno.

La presenza di una base piastrellata può essere utile anche per realizzare un bordo attorno alla vasca, per favorire l’ingresso e l’uscita e per aggiungere un tocco di eleganza estetica, utilizzando magari piastrelle decorative e altro materiale adatto.

Una volta realizzata la piscina, si può progettare una piccola area wellness con piscina, solarium, angolo relax, illuminazione e doccia. Si può pensare anche ad un grazioso salotto dedicato al relax e alla lettura o all’allestimento di una cena a bordo vasca da condividere con amici e famigliari.

Come scegliere la vasca ideale per il proprio giardino

Come abbiamo detto, le piscine fuori terra sono disponibili in tanti modelli, tra cui ognuno può facilmente trovare ciò che desidera. Per nuotare e godere pienamente del piacere dell’acqua, è ideale una vasca di dimensioni più ampie, dotata di scaletta di ingresso, sufficientemente profonda per consentire di muoversi liberamente e di provare stili di nuoto diversi.

Per questo impiego, è necessaria una piscina rettangolare di una lunghezza di almeno 6 metri, che possa accogliere anche più di una persona.

Se invece si pensa di utilizzare la piscina per divertimento e per godere della sensazione di fresco, magari insieme ai bambini, può essere più adatta una piscina tonda o quadrata non troppo profonda ed economica. In ogni caso, è importante valutare con attenzione le caratteristiche dei materiali, che devono garantire resistenza all’uso e agli eventi atmosferici.